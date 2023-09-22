محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى أعمال رفع المخلفات

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكل الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام.

ووجَّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية لأعمال المنظومة وشن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع كافة التراكمات أولًا بأول، مع مراجعة عقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية.

خطة للنهوض بمنظومة المخلفات

وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا، حفاظًا على الطرق العامة والبيئة.

من جهته، أكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.