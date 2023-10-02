جميع خدمات موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

ننشر في هذا التقرير رابط خدمات موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024، حيث يتساءل عنه عدد كبير فى مختلف المحافظات في الوقت الذي وفرت وزارة الصحة، إمكانية حجز الكشف الطبي من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بجميع محافظات مصر.

موقع حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024



- يجب فتح موقع لمجالس الطبية المتخصصة

http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

-"2": أيقونة تكافل وكرامة اختر علامة حجز موعد الكشف الطبي.

-"3": كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

-"4": اكتب الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، والتليفون.

-"5": تحديد نوع الإعاقة

-"6": اضغط على حفظ المعلومات

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-ضرورة تواجد صورة البطاقة الشخصية والأصل من أجل الإطلاع عليها.

-ضرورة تواجد تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

-ضرورة تواجد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

-ضرورة تواجد صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع “للأطفال”.

-ضرورة تواجد قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

-ضرورة تواجد الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

- حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يجب تقديم أشعة رنين مغناطيسي على المخ.

- إذا كانت الحالة بها خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية وذلك على المفاصل، وإذا كانت الحالة بها تيبس مفاصل فيجب إحضار أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي في كل محافظات مصر.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023



ومن هذا الجانب، خصصت “وزارة التضامن الاجتماعي” مع الصحة والسكان، فى وقت سابق، الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات، وهم كالتالي:

- “فئة” البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر.

- “فئة” حالات الشلل الدماغي.

- “فئة” حالات الشلل الرباعي.

- “فئة” حالات الشلل النصفي الطولي أو السفلي

- “فئة” شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة

- “فئة” فئات فقد السمع التام

- “فئة” اضطراب طيف التوحد.

- “فئة” الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

- “فئة” الإعاقات الذهنية الشديدة

- “فئة” ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.