السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والخطوات كاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من ذوى القدرات الخاصة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالإضافة إلى البحث عن ما هو هذا الكارت وما هى فائدته والمستحقين له، فى هذا السياق ترصد الدستور التفاصيل عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين وكيفية الاستعلام عنه. 

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والخطوات كاملة 

 

يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالى، حسبما أعلنت عنه وزارة التضامن حيث يمكنك الاستعلام عن الكارت وعمل الخطوات والقراءة عن كافة تفاصيل الخطوات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالى https://rdis.moss.gov.eg/

 

الخطوات الاستعلام من وزارة التضامن

_ سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم

_ بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

_ بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاء احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

_ قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

_ في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

_ بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات الاستعلام عن كارت الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

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