وزير الطيران: توقيع بروتوكول تعاون خلال فعاليات «معرض برلين للسياحة»

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه سيغادر القاهرة خلال يومين متوجها للعاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض برلين للسياحة والسفر "ITB BERLIN 2023" المقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.



وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إير كايرو الجناح الاقتصادي لمصر للطيران "منخفض التكاليف" مع إحدى الشركات الأوروبية لتنظيم رحلات مباشرة للمطارات المصرية بهدف زيادة الحركة الجوية.



وأكد الوزير، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التعاون فور التعاقد مباشرة

ومن المقرر أيضا أن تشارك شركة مصر للطيران واير كايرو ضمن فعاليات المعرض

وتشارك مصر هذا العام ممثلة في وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي بجناح مميز في معرض برلين السياحي «itb» الذي يقام على مساحة 160 ألف متر مربع.

وجرى تخصيص مساحة 1200 متر للجناح المصري، ويشارك بالمعرض 180 دولة ويصل عدد العارضين إلى 10 آلاف عارض، كما يبلغ عدد الزائرين له 160 ألف زائر بينهم 113 ألفا و500 زائر مهني متخصص، فضلا عن 5 آلاف صحفي و400 مدون.

ويشارك من الجانب المصري ممثلي الفنادق وشركات السياحة المصرية وكذلك غرفة المنشآت السياحية بالإضافة لمشاركة محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والاتحاد المصري للغرف السياحية.



ومن المقرر أن يلتقي الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع عدد من مسئولي ومنظمي الرحلات الدولية وكذلك عقد عدد من اللقاءات الإعلامية ضمن الخطة الترويجية لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق استراتيجية الدولة وزيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية.



ويجرى الترويج للأنماط السياحية الجديدة والترويج لها من قبل تنشيط السياحة خاصة وأن المحافظات السياحية قادرة على استقبال كل محبي الأنماط السياحية المختلفة.