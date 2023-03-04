السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار الرئيس للصحة يلقى محاضرة بهيئة الدواء حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضافت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، اليوم، محاضرة علمية عن الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، جاءت تحت عنوان: "الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات"، والتي حاضر بها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والعديد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، وأعضاء لجنة إعداد الدستور الدواء المصري. 

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وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدور الكبير الذي يقوم به مستشار رئيس الجمهورية في دعم المنظومة الصحية المصرية بشكل عام، وقطاع الدواء بشكل خاص، وجهوده في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.


وفي كلمته، أثنى مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية إلى جانب دورها الرقابي، وخاصة دعم برامج الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي، والتثقيف الدوائي؛ وهو ما يسهم في تعزيز الحماية المجتمعية ضد انتشار الأمراض والأوبئة، ويقلل من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المواطن المصري.

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يأتي ذلك استكمالًا للمبادرات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية؛ لنشر الوعي والثقافة بالاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، والحد من ظهور وانتشار السلالات المقاومة لها؛ بما يحقق الاستخدام الآمن والفعال لتلك الأدوية، والحفاظ على الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.
 

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