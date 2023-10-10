الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

فعلت وزارة الصحة والسكان رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والاستفادة من المميزات التي تمنحها الحكومة لحامليه، مثل شراء سيارات معفاة من الجمارك.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ويستعرض "الدستور" خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية في هذا التقرير عبر السطور التالية، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

وتبدأ أول خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

الضغط على أيقونة كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

وفي الخطوة التالية يتم اختيار الموعد الذي ترغب في الذهاب فيه لتوقيع الكشف الطبي.

وبعد ذلك تستكمل طلب الحجز من خلال إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي، والرقم القومي، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة.

وأخيرًا تضغط على كلمة حفظ لتأكيد الحجز.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

نوع الإعاقات التي تسمح باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الإعاقات، تسمح لأصحابها باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في إحدى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لديها للكشف، ومن أبرز الإعاقات ما يلي:-

  • فقد السمع التام.
  • الشلل الدماغي.
  • الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
  • الشلل الرباعي.
  • الإعاقات الذهنية الشديدة.
  • الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
  • اضطراب طيف التوحد.
  • شلل الأطفال الشديد.
  • الإعاقات المتعددة.
  • البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.
  • كف البصر.
  • ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
  • الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
  • وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.
  • شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.
  • ضمور العضلات البسيط.
  • تيبس المفاصل.
  • إصابات وتشوهات العمود الفقري.
  • بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.
  • عيوب خلقية.
  • ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
  • الشلل الدماغي البسيط.
  • خلل بالأعصاب الطرفية.

قد يهمك..

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

خطوات الحجز والاستعلام عن نتائج الكشف الطبى ببطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة الكشف الطبى إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية رابط حجز كشف طبي موقع المجالس الطبية المتخصصة

مواد متعلقة

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2023 لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.. السيارات المعفاة جمركيًا بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

لينك الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

خطوات الحجز والاستعلام عن نتائج الكشف الطبى ببطاقة الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

"التحالف الوطنى" ينفى عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: "لم تتحرك من الأساس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء