رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

فعلت وزارة الصحة والسكان رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والاستفادة من المميزات التي تمنحها الحكومة لحامليه، مثل شراء سيارات معفاة من الجمارك.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ويستعرض "الدستور" خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية في هذا التقرير عبر السطور التالية، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

وتبدأ أول خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

الضغط على أيقونة كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

وفي الخطوة التالية يتم اختيار الموعد الذي ترغب في الذهاب فيه لتوقيع الكشف الطبي.

وبعد ذلك تستكمل طلب الحجز من خلال إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي، والرقم القومي، ومحافظة السكن، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة.

وأخيرًا تضغط على كلمة حفظ لتأكيد الحجز.

نوع الإعاقات التي تسمح باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الإعاقات، تسمح لأصحابها باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في إحدى المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لديها للكشف، ومن أبرز الإعاقات ما يلي:-

فقد السمع التام.

الشلل الدماغي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الشلل الرباعي.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

اضطراب طيف التوحد.

شلل الأطفال الشديد.

الإعاقات المتعددة.

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

كف البصر.

ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

ضمور العضلات البسيط.

تيبس المفاصل.

إصابات وتشوهات العمود الفقري.

بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

عيوب خلقية.

ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

الشلل الدماغي البسيط.

خلل بالأعصاب الطرفية.

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