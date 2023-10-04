الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال الموقع الالكتروني التابع لوزارة الصحة إذ أن هناك العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين يسعون للحصول عليها وحجز موعد للكشف الطبي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، كما سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "هنوصلك"، والتي ستغطي جميع المحافظات.


الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

 

ويستطيع الملايين من أصحاب الاعاقات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 و الاطلاع على حالة الطلب عن طريق الانترنت عبر رابط موجود على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:


الدخول على الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا ) .


النقر على الرمز المعروض بعنوان “الخدمات المتكاملة”.


الضغط على رمز “استعلام عن الطلبات”.


إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.


النقر على زر “بحث”.


سيتم عرض صفحة تحتوي على تفاصيل حول حالة الطلب.


 

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رابط فعال نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

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رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

 

مميزات الحصول على كارت الخدمات للمعاقين 


أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023 الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الوسيلة الوحيدة لحصولهم على حقوقهم التي يمنحها لهم القانون المصري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتتلخص مميزات الكارت فيما يلي:-


يحصل حاملها على الرعاية الصحية والتأهيلية مجانًا.


توفير حماية اجتماعية مثل الدعم النقدي.


الإعفاء ‏من ‏رسوم‏ ‏الكشف الطبي‏ عند التقديم للحصول على سيارة مجهزة من الدولة.


إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب الجمركية.


تعيين 5% من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية الخاصة بالدولة.


العمل على تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة بواقع ساعة واحدة باليوم تكون مدفوعة الأجر.

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القباج: وزارة التضامن ضاعفت نسبة التعويضات 1000%

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رابط وخطوات نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. ومميزات كارت الخدمات

 


الفئات المؤهلة للحصول على بطاقة خدمات متكاملة

 

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والفئات المؤهلة للحصول عليه من أكثر التساؤلات التي يتم طرحها عبر المنصات الإلكترونية حاليا وهم كما يلي:-


الشلل الدماغي.
الشلل الرباعي.
شلل طولي أو سفلي.
شلل الأطفال الشديد.
الإعاقات المتعددة.
بتر أطراف متعددة أو طرف واحد (يد أو قدم).
عمى البصر.
فقدان السمع الكامل.

ومن الجدير بالذكر ان يتم العمل على استقبال الدفعة الثالثة من طلبات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2023 الجاري.

اقرأ أيضا:

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات الرقم القومى وزارة التضامن أصحاب الاعاقات وزارة الصحة

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