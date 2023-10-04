رابط وخطوات نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. ومميزات كارت الخدمات

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. تشغل بطاقة الخدمات المتكاملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي أذهان المواطنين الراغبين في الحصول عليها، حيث توفر عددًا من الخدمات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.



و نرصد في التقرير التالي نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي:



‎ خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي



1- تبدأ ‎خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة المخصص للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، عبر هذا الرابط.



2- تظهر لك صفحة رئيسية تشرح أنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي.



3- تظهر لك عدد من البيانات والتى تتمثل في: «بيانات أساسية، غير مستوف الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحوبل الطلب للتضامن».



4- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما.



4- ثم الضغط على «بحث».



5- بعد ذلك تظهر لك نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.





نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.. كارت الخدمات المتكاملة



وأوضحت «الصحة»، في بيان سابق، أن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال 14-10 أيام من خلال ربط مكاتب التأهيل من خلال موقع المجالس الطبية التابع لوزارتي التضامن والصحة.

تأكدت وزارة التضامن من أن كارت الخدمات المتكاملة يُمنح للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وذلك لمساعدتهم على الاستفادة من المزايا والخدمات التي أقرها القانون لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إصدار الكارت بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأخضر والأزرق و الأورجواني، حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.



مميزات كارت الإعاقة 2023



أوضحت التضامن المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة والتي جاءت كالتالي:

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- الجمع بين معاشين.

- تخفيضات على المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء من المصروفات المدرسية.

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