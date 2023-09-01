الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

يشغل بال ذوى الاحتياجات الخاصة معرفة نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين، وذلك من أجل تخصيص سيارة تتناسب مع كافة احتياجاتهم وظروفهم الصحية، لتسهيل وسيلة المواصلات عليهم للتنقل بسهولة ويسر.

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور القادمة  خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين للحصول على سيارة مُجهزة بجميع المواصفات المناسبة وذلك لطبيعة الإعاقة، وموعد إعلان النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

وتعد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة هي من أبرز الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة للمعاقين، وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتحديد شروط الحصول على سيارة معاقين، وذلك بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لكيفية الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للمعاقين.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

حددت الوزارة المصرية لعدد 5 خطوات لمعرفة نتائج الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وستأتي على النحو التالي:

  1. قم بتسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة الذي يتبع لوزارة الصحة والسكان المصرية المذكور أعلاه.
  2. ثم قم بالضغط على قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع.
  3. اختر قائمة نتيجة التقارير الطبية وذلك من كافة الخيارات المتاحة في الصفحة.
  4. ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون من أبرزها الرقم القومي وكلمة السر.
  5. وأخيرا انقر على زر الاستعلام، ثم ستظهر أمامك النتيجة النهائية التي تريد معرفتها.

معرفة نتيجة الكشف الطبي أون لاين لسيارات المعاقين

ومن جانبها، قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بإتاحة موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتائج الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بشكل أون لاين وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا، وخصصت الحكومة موقع من هنا لمعرفة نتائج الكشف الطبي الخاص بسيارات المعاقين، وستتراوح مدة ظهور نتيجة الكشف الطبي ما بين 10 يوما إلى 14 يومًا.

رابط فعال نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

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متوفر| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024

 

شروط  الكشف الطبي للمعاقين 2023 بعد استيفاء الشروط

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
  • تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة المستفيد.
  • أن تكون السيارة مجهزة طبقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.
  • اجتياز مرحلة الكشف الطبي.
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رابط فعال نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2023

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