متوفر| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024.. ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن منطلق حرص جريدة “الدستور” على نشر كل ما يهم القُراء ننشر في التقرير التالي رابط الاطلاع والخطوات اللازمة لعملية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين



الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين ينحصر في أربعة خطوات حيث ناشدت وزارة الصحة المواطنين في التسجيل للحصول على سيارات المعاقين، والالتزام بالخطوات بشكل صحيح لتفادي حدوث أي خطأ على الموقع أثناء التسجيل، مضيفة أن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023، وهي كالآتي:

- خطوة 1: الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين يجب فتح موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني على اللينك التالي: http://www.smcegy.com/site/car/

- خطوة 2: أدخل الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.

- خطوة 3: اضغط على أيقونة «بحث».

- خطوة 4: تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

وفي هذا السياق، خصصت وزارة الصحة، عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وهي كالآتي:

- الشرط 1: ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.

- الشرط 2: أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- الشرط 3: يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

- الشرط 4: أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

- الشرط 5: ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

- الشرط 6: يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- الشرط 7: اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

- الشرط 8: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.

- الشرط 9: ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

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