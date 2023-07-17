ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متوفر| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2024.. ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن منطلق حرص جريدة “الدستور” على نشر كل ما يهم القُراء ننشر في التقرير التالي رابط الاطلاع والخطوات اللازمة لعملية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين


الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين ينحصر في أربعة خطوات حيث ناشدت وزارة الصحة المواطنين في التسجيل للحصول على سيارات المعاقين، والالتزام بالخطوات بشكل صحيح لتفادي حدوث أي خطأ على الموقع أثناء التسجيل، مضيفة أن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023، وهي كالآتي:

- خطوة 1: الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين يجب فتح موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني على اللينك التالي: http://www.smcegy.com/site/car/ 

- خطوة 2: أدخل الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.

- خطوة 3: اضغط على أيقونة «بحث».

- خطوة 4: تظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

وفي هذا السياق، خصصت وزارة الصحة، عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك، وهي كالآتي:

- الشرط 1: ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.

- الشرط 2: أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- الشرط 3: يجب أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

- الشرط 4: أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

- الشرط 5: ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

- الشرط 6: يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- الشرط 7: اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

- الشرط 8: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.

- الشرط 9: ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

قد يهمك أيضا:

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الاستعلام نتيجة الكشف المعاقين محمد حمدى زكى الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين معاقين وزارة الصحة

مواد متعلقة

متوفر| توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 أدبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

متوفر| رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

رابط مفتوح.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2023/2024

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2023/2024

الأكثر قراءة

خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

هادية غالب تتحدث عن قصة البوركيني.. وروّاد السوشيال: "المايوهات بتاعتك وحشة"

بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟