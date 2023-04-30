الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وشروط الحصول عليها

السيارات المجهزة للمعاقين واحدة من الخدمات التي أتاحتها الدولة لهم لتوفير حياة كريمة وتسهيل حياتهم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من التهميش.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات للمعاقين 2023

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال بوابة المجالس الطبية المتخصصة التابعة إلى وزارة الصحة أو من خلال الدخول على الرابط التالي:

http://car.smcegy.com/Inquery.aspx ، ثم اضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة ، اختر نتيجة التقارير الطبية من الخيارات الموضحة أمامك ، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة للراغب في الحصول على السيارة منها الرقم القومي وكلمة السر، وانقر على زر الاستعلام، لتظهر أمامك النتيجة التي ترغب في الحصول عليها.

وتفتح وزارة الصحة مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من الساعة 1 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية .

شروط الحصول على السيارات المجهزة للمعاقين 2023

حددت وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي شروط الحصول على سيارة المعاقين ومنها أن يكون سن المتقدم 18 سنة فأكثر، ومصري الجنسية، وأن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة، ولا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc، وأن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي ، توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

ولا يستطيع أصحاب سيارات المعاقين بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، ومن أهم شروط الحصول عليه اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة، وتوافر تقرير من المجلس الأعلى، محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، فضلا عن تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

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