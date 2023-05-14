الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2023.. تعرف على التفاصيل

يتسال عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2023 التابع لوزارة الصحة الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يعد وسيلة لتسهيل كافة الإجراءات عليهم حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على سيارة طبية تتناسب مع حالتهم الصحية بشكل إلكتروني يوميا من الساعة الواحدة بعد الظهر باستثناء العطلات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2023

يقدم الدستور للقراء الخطوات الإلكترونية التي من شأنها إنهاء إجراءات الحصول على سيارة طبية للتناسب مع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وذلك كما يلي:-

الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا اللينك (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد الخدمة ( الحصول على سيارة طبية).

إدخال بيانات الشخص الراغب في إجراء فحص طبي بدقة.

تسجيل الرقم القومي.

تحديد المستشفى الراغب في اجراء الفحص فيها.

اختيار الوقت المناسب.

ادخال بيانات التواصل ( رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط الحصول على سيارات طبية 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2023 للحصول على سيارات طبية معفاة من الجمارك والضرائب من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتلخص فيما يلي :-

أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني فقط ولا يلتفت إلى أى طلبات ورقية.

أن يكون الرغب في الحصول على السيارة مصري الجنسية.

أن يكون سن المتقدم لا يتعدى 18 سنة لضمان الحصول على رخصة قيادة.

أن يتم تسجيل السيارة باسم الشخص المعاق وليس أحد من أقاربه.

احتياز الفحص الطبي الشامل والذي يوضح الحالة الطبية بالتفصيل.

عقب استفاء كافة الشروط التي وضعهتها وزارة التضامن للحصول على سيارات طبية معفاة من الجمارك والضرائب يتم تحديد موعد لاستلامها من الجمارك عقب توافر سيارات وفقا للحالة الطبية وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والحاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات والذي يهدف إلى دمجهم في المجتمع المصرلاي للاستفادة من طاقتهم في أعمال مفيدة.

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