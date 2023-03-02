الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً على محركات البحث المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة مؤخرًا خدمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 2023، إلكترونياً لمن تقدم بطلب الحصول على سيارات المعاقين، طبقا للشروط التي حددتها المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتنشر «الدستور» خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، متعلقة بخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لحجز سيارات مجهزة 2023، جاء ذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالخطوات بشكل صحيح حتى لا يحدث أي خطأ على الموقع، مضيفة أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023

تتيح وزارة الصحة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر هذا الرابط ( هنـــــــا ).

). إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة السر.

الضغط على زر دخول.

تظهر نتيجة الكشف الطبي في الحال.

موعد الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك

وتتلقى المجالس الطبية المتخصصة طلبات حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك يوميًا الساعة الواحدة ظهرًا في أيام العمل الرسمية، طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يقوم صاحب الطلب بكتابة البيانات الشخصية وانتظار رسالة على هاتفه المحمول لاستكمال إجراءات الحجز، والتي تشمل الرقم القومي، الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون، نوع الإعاقة، المجلس الطبي التابع له، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023

وكانت وزارة الصحة والسكان، حددت الشروط التى يجب توافرها للحصول على سيارة مجهزة للمعاقين 2023.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

أن تكون السيارة مسجلة على اسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

أهمية اجتياز الكشف الطبي كاملا.

أن يكون الشخص حامل الجنسية المصرية وكذلك السرعة لا تزيد عن السرعة المنصوص عليها.