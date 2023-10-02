رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

تصدر رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة، قائمة بحث الكثير من مستخدمي محركات البحث الإلكترونية في مصر خلال الفترة الجارية، للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو الحصول على جواب شراء سيارة مجهزة معفاة من الجمارك.

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة

وفعلت وزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة؛ للتيسير على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا .

كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما للحصول على كارت الخدمات.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ستظهر نتيجة الكشف الطبى للمستفيد حال إعلانها.

طريقة الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لإثبات الإعاقة والاستفادة من الامتيازات الحكومية التي تقدمها الحكومة لحامليه، نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن طريقة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

اضغط على أيقونة الحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.

التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت.

مزايا امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها الكثير من الامتيازات والتسهيلات الحكومية، من بينها:-

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الدمج في المعاهد والجامعات.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الجمع بين معاشين.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

خصومات على الأندية الرياضية.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الدمج في المدارس.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

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