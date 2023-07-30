كارت الخدمات المتكاملة واحد من أهم الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الهمم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع حقوق ذوي الهمم على قائمة أولوياته .

وبدأت وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي في إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط التي تم وضعها ، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة ، اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة أو الضغط على الرابط التالي http://www.smcegy.com

ثم اختر قسم أخبارنا، قم بالضغط على أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ثم الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، ثم اختيار الاستعلام، قم بتسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة .

وتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة خلال من 10 إلى 14 يومًا، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل عبر الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ليتمكن ذوي الهمم الاطلاع عليها بسهولة.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

لكي يحصل ذوي الهمم على كارت الخدمات المتكاملة عليهم التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg ، تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب، وملىء استمارة البيانات الأساسية وتحديد نوع الإعاقة، وغيرها من البيانات الخاص بالمتقدم.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك، يمكنك الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالموقع الإلكتروني، في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة لاستلام البطاقة.

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