صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الثلاثاء المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس، الثلاثاء المقبل، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.

فرصة

يستهدف برنامج فرصة 70% من المستفيدين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.