متوفر| لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023 يرتفع البحث عنه يوميا نظرا لحاجة الكثير من المواطنين إليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023



وفي هذا السياق، ناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل للحصول على السيارات الخاصة بالمعاقين 2023، بضرورة الالتزام بجميع الخطوات بشكل صحيح لتفادي حدوث أي خطأ على الموقع أثناء التسجيل، مضيفة أن هناك عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023، وأتت في التالي:

-يجب الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023 من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني أو الدخول مباشرة اضغط هنــــــــا.

-يجب كتابة الرقم القومي والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.

-يجب الضغط على أيقونة «بحث» على http://www.smcegy.com/site/car/

-وأخيرا تظهر نتيجة الكشف الطبي في صفحة جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

ومن هذا الجانب، خصصت وزارة الصحة، في بيان لها، عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين 2023 المعفاة من الجمارك، وجاءت الشروط كالتالي:

-يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.

-يجب أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

- اجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

-يجب أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

-يجب ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

-مماثلة التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

-يجب اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

-يجب إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة الخاصة بالمعاقين.

-وأخيرا شددت وزارة الصحة على ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل دقيق.

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