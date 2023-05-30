رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين الذي أتاحته الحكومة للأشخاص من ذوي الإعاقة للاستفادة من السيارات المدعمة والمجهزة لهذه الفئة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ننشر خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين والخطوات التي تتم من أجل الاستعلام بشكل صحيح في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة.

ففي إطار حرص الدولة على تشجيع الأشخاص من ذوي الاعاقة ليصبحوا طاقات منتجة ووضعهم على الخريطة الانتاجية ورفع المعاناة عنهم تم توفير السبل لمنحهم سيارات مجهزة معفاة من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة.

يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان الموجود هنا.

ثم كتابة الرقم القومي

وكلمة المرور

الضغط على كلمة بحث

كذلك يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة من خلال خدمة النداء الآلي التي يوفرها الموقع على الرقم 0222641700 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

خطوات الحصول على سيارات مجهزة للأشخاص من ذوي الإعاقة

من أجل الحصول على سيارات مجهزة للأشخاص من ذوي الإعاقة يجب تحديد موعد لإجراء كشف طبي