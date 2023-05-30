الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين الذي أتاحته الحكومة للأشخاص من ذوي الإعاقة للاستفادة من السيارات المدعمة والمجهزة لهذه الفئة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ننشر خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين والخطوات التي تتم من أجل الاستعلام بشكل صحيح في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة في محاولات لتطوير قدراتهم ولتفريغ كلمة الإعاقة من معناها ليصبحوا طاقات منتجة.

ففي إطار حرص الدولة على تشجيع الأشخاص من ذوي الاعاقة ليصبحوا طاقات منتجة ووضعهم على الخريطة الانتاجية ورفع المعاناة عنهم تم توفير السبل لمنحهم سيارات مجهزة معفاة من الجمارك وفقا للقرارات واللوائح المنظمة.   

يتم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان الموجود هنا.

ثم كتابة الرقم القومي 

وكلمة المرور 

الضغط على كلمة بحث

كذلك يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة من خلال خدمة النداء الآلي التي يوفرها الموقع على الرقم 0222641700 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

حجز موعد كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

خطوات الحصول على سيارات مجهزة للأشخاص من ذوي الإعاقة 

من أجل الحصول على سيارات مجهزة للأشخاص من ذوي الإعاقة يجب تحديد موعد لإجراء كشف طبي 

  • يتم حجز الكشف يوميًا خلال ساعات العمل الأسبوعية من الساعة الواحدة ظهرًا
  • يجب تسجيل البيانات التالية لحجز موعد للكشف الطبي
  • يجب كتابة البيانات الشخصية وانتظار رساله على الموبايل لاستكمال إجراءات الحجز
  • الرقم القومي
  • رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
  • الاسم- تاريخ الميلاد- النوع-  الحالة الإجتماعية-  محافظة السكن- مدينة السكن - العنوان
  • الوظيفة
  • رقم التليفون
  • يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة لاستكمال الحجز
  • نوع الإعاقة
  • المجلس الطبى (مع ضرورة  التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة لاستكمال الحجز مع العلم أن الكود لا يتغير فى حال وصوله سابقا تابع بنفس الكود)
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استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

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استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

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