القباج: وزارة التضامن ضاعفت نسبة التعويضات 1000%

تحدثت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مضاعفة الإغاثة والتعويضات بنسبة 1000%.

وأضافت خلال كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم: “زيادة التعويضات للمتضررين إذ وصلت إلى 100 ألف جنيه، علاوة على زيادة الإغاثة الدولية من 4 إلى 14 دولة”.

وأكدت وزيرة التضامن أن وحدات التضامن الاجتماعي، في الجامعات تضمن عدم انفصال شبابنا عن مشكلات المجتمع ولتنمية حس التطوع لديهم.

مؤتمر حكاية وطن

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.