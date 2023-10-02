وزيرة التضامن: الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 لـ2023

تحدثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمات"، قائلة: إنه تم الإفراج عن 5784 غارمة، بتكلفة 224 مليون جنيه، في الفترة من 2020 حتى 2023، وتشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهن ودعمهن اقتصاديًا.

وأضافت "القباج"، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن المبادرة شملت تطوير "قائمة حظر" للغارمين متكرري الاستدانة والغُرم، كما تم فتح حساب موحد للغارمين لدعمهم وربطها بأوجه الزكاة والصدقات.

ولفتت إلى إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكل الوزرات المعنية، وبدء الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الاستدانة والإفراج اللحظي في حال السداد.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن بنك ناصر الاجتماعي شهد طفرة غير مسبوقة، حيث زادت التمويلات خلال عام 2022 لـ26 مليار جنيه، وبلغت الودائع الاستثمارية بالبنك 17 مليار جنيه، وتطور صرف القروض الحسنة بقيمة 2 مليار جنيه، وصندوق تأمين الأسرة للمطلقات بلغ 1.100 مليار جنيه، وبلغت الإعانات والمساعدات السنوية 1.750 مليار جنيه.