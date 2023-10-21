لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية تفسير النتائج

استحوذ لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي على اهتمام كبير من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إطلاق حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية حتى يناير 2024 ضمن المرحلة الثالثة.

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ونقدم لكم في هذا التقرير عبر موقع "الدستور" لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية تفسير نتيجة الطلب الظاهرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيا: كتابة بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا: الضغط على كلمة " بحث"

رابعا: فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

خامسا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

سادسا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

تفسير نتائج الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وتظهر رسائل متباينة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يمكن تفسيرها على النحو التالي:-

تم الكشف وتعنى أن الكشف الطبي تم على صاحب الطلب.

غير مستوفي الأوراق وتعني أن الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

البيانات الأساسية وتعنى أن الطلب في مرحلة التسجيل.

إعادة العرض وتعني رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

مرتجع للجنة وتعني إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي وتعني تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وفي حالة الانتهاء من إجراء المتقدم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة الكشف الطبي، يمكن الاستعلام بعد مرور فترة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال اتباع الخطوات التالية:-