يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، لذوي الاحتياجات الخاصة

كارت الخدمات المتكاملة

وذلك لأن هناك العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين يهتمون بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز وإجراء الكشف الطبي على موقع المجالس الطبية المتخصصة في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق المرحلة الثالثة من وزارة التضامن الاجتماعي لإصدارها تحت عنوان “هنوصلك” التي ستغطي جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ويرصد “الستور” خطوات البحث عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:



بإمكانك الاطلاع على حالة طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق الانترنت عبر رابط موجود على موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.

النقر على الرمز المعروض بعنوان “الخدمات المتكاملة”.

الضغط على رمز “استعلام عن الطلبات”.

إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.

النقر على زر “بحث”.

سيتم عرض صفحة تحتوي على تفاصيل حول حالة الطلب.

الاستعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

الدخول على الرابط التالي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من ( من هنا )

ثم عليك اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

قم إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام.

اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.



أهمية كبيرة في رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.



ويعتبر الرابط المتكامل للاستعلام عن بطاقة الخدمات من بين الخدمات الأكثر أهمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد ذوي الإعاقة. يوفر هذا الرابط لهم فرصة سهلة وميسرة للاستعلام عن حالة طلبهم ويساعدهم في معرفة حالة طلبهم في أي وقت من دون الحاجة لزيارة مقر وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الرابط في تخفيف الازدحام في مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي ويوفر وقتًا وجهدًا للأفراد ذوي الإعاقة.