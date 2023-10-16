الإثنين 16 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وأبرز الخدمات ومميزات استخراجه

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة لتقديم العديد من الخدمات السريعة لذوي الإعاقة، حيث يساعدهم للحصول على الحقوق الواردة في القانون، ويُمنح لهم بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين في مستشفيات وزارة الصحة.

المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن المميزات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة وهي التعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم،  خصومات على وسائل النقل والمواصلات، والدخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا، خصومات على الأندية الرياضية، والإعفاء من الضرائب، الحصول على سكن حكومي مناسب، والدمج في المدارس  والجمع بين معاشين، والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، وكذلك الكشف المجاني في المستشفيات، والدمج في المعاهد والجامعات، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة،الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

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رابط فعال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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الآن تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

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متوفر هنا| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أو بالاسم 2023

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة مشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

اولا: لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص له من هنا.

ثانيا: كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا: الضغط على كلمة " بحث"

رابعا: فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

خامسا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

سادسا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة لكشف الطبي الخدمات السريعة

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