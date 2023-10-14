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الآن تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 سؤال تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الكثير.

 تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بشكل إلكتروني توفيرًا لوقت المواطن.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر، يرصد لكم موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الناس مؤخرًا للحصول على طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 إلكترونيًا.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

تستطيع الان الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 إلكترونيًا في أسرع وقت وإليكم الخطوات:

1 - زيارة الرابط المخصص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 من هنا.
2 - اختيار أيقونة الاستعلام عن الطلبات.
3 - يجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا، مع التأكد من صلاحية البطاقة.
4 - الضغط على أيقونة “بحث”.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

  • مصابون بشلل الأطفال في طرف واحد.
  • الأفراد الذين يعانون من ضمور العضلات وذوي القزامة.
  • الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
  • الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم تعوق إدراكهم ولهم الحق في الالتحاق بالمدارس الدامجة.
  • الأفراد الذين يعانون من صغر أو كبر حجم الرأس.
  • الأفراد الذين يعانون من الإعاقات السمعية.
  • الأفراد ذوي طيف التوحد.
  • الأفراد الذين يعانون من الشلل الرباعي والنصفي في الأطراف العلوية أو السفلية.
  • الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع التام.
  • الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع بنسبة 55 ديسيبل أو أكثر.
  • الأفراد الذين يعانون من قصر القامة (طولهم أقل من 140 سم).
  • مرضى الهيموفيليا.
  • الأفراد الذين يعانون من الشلل الدماغي.
  • الأفراد الذين يعانون من إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
  • الأفراد ذوي الإعاقات البصرية.
  • مرضى الأمراض المزمنة للدم.
  • الأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة والجذام.
  • الأفراد الذين يعانون من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
  • الأفراد الذين خضعوا لعمليات بتر في أطراف متعددة.
  • الأفراد ذوي متلازمة داون.
  • الأفراد الذين يعانون من فقدان البصر التام.
  • الأفراد الذين يعانون من طيف التوحد.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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