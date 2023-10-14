السبت 14 أكتوبر 2023
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متوفر هنا| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أو بالاسم 2023

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ننشر للمواطنين من خلال السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أو بالاسم 2023 في مصر، عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي.

  الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

-"خطوة 1": يجب عليك الدخول على  موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنا
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 
-"خطوة 2": ختار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة
- "خطوة 3":ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالشخص ذو الإعاقة  ليتم الاستعلام.
-"خطوة 4": الضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر لك النتيجة.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

-"ميزة 1": إمكانية الجمع بين معاشين.
-"ميزة 2":  وسائل النقل والمواصلات مجانًا.
-"ميزة 3": الكشف المجاني في المستشفيات وغيرها من المميزات.
-"ميزة 4": الدمج في المدارس والجامعات.
-"ميزة 5": التعيين بنسبة الـ5% من عدد العاملين.
-"ميزة 6": الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.
-"ميزة 7": الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
-"ميزة 8": إمكانية الحصول على سكن حكومي مجانًا.
 

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

-صورة من البطاقة الشخصية والأصل.
-تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل
-2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

كانت كشفت وزارة التضامن الإجتماعي عن الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من أصحاب الإعاقات، وهم:

-"فئة 1": الحالات المتقدمة من ضمور العضلات
-"فئة 2": الإعاقات الذهنية الشديدة
-"فئة 3": الشلل الدماغي.
-"فئة 4": فئات فقد السمع التام
-"فئة 5": شلل الأطفال الشديد،  الإعاقات المتعددة
-"فئة 6": الشلل الرباعي.
-"فئة 7": الشلل النصفي الطولي أو السفلي
-"فئة 8": ذوي القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ"
-"فئة 9": البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر.
-"فئة 10":  اضطراب طيف التوحد.

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