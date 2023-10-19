الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي واستخراج نتيجة الكشف الطبي

الكشف الطبي لبطاقة
الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يحرص كثير من المواطنين في خلال الفترة الحالية على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات المختلفة، من خلال تقديم الطلبات على موقع وزارة التضامن الاجتماعي تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة، وحجز موعد لتوقيع الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموقف تقديم الطلبات المقدمة على  موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر السطور التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • الضغط على أيقونة الخدمات المتكاملة.
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الطلبات.
  • إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.
  • النقر على أيقونة بحث.
  • ستظهر صفحة تحتوي على تفاصيل حول حالة الطلب.

حجز موعد الكشف الطبي للخدمات المتكاملة

وبعد ظهور النتيجة، يتم حجز موعد لتوقيع الكشف الطبي عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال إتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اختر علامة حجز موعد الكشف الطبي.
  • أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • اختر حفظ البيانات.

22 حالة يمكنها استخراجها.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فقط

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

رابط موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وإجراءات استخراجه

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

وبعد توقيع الكشف الطبي للمتقدم بطلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في إحدى المستشفيات المعتمدة لدى وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، تظهر خلال 14-10 أيام.

ويتم ربط نتيجة الكشف الطبي بين موقعي وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، من خلال إتباع الخطوات التالية:-

  • زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اضغط على أخبارنا
  • اضغط على الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
  • اختار المزيد
  • ثم اضغط على أيقونة استعلام
  • ادخل الرقم القومي
  • اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

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22 حالة يمكنها استخراجها.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فقط

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