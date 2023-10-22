الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2023، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين وأصحاب ذوي الإعاقات ذويهم؛ نظرًا لأهميتها لأصحاب الهمم لإجراء الكشف الطبي والوظيفي، والاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لهم في جميع المحافظات المصرية.

وفي السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وفي هذا الإطار، حددت وزارة الصحة العديد من خطوات للاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي:
http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0 
الخطوة الثانية: اختيار قسم أخبارنا.
الخطوة الثالثة: الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لطالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.
الخطوة الرابعة: اختيار ايقونة «استعلام».
الخطوة الخامسة: كتابة الرقم القومي.
الخطوة السادسة: الضغط بحث.
الخطوة السابعة: تظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي 2023

في وقت سابق، كشفت وزارة الصحة أن نتيجة الكشف الطبي للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة يظهر خلال 14-10 أيام بحد أقصى، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في محافظات مصر.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي سياق متصل، نعرض لكم مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023 التي يقدمها لحامليه والتي جاءت علي النحو التالي:

-أولا- الجمع بين معاشين.
-ثانيًا- تخفيضات على المواصلات العامة.
-ثالثًا- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.
-رابعًا- الدمج في المدارس والجامعات.
-خامسًا- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.
-سادسًا- الإعفاء من الضرائب.
-سابعًا- الحصول على سكن حكومي مناسب.
-ثامنًا- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
-تاسعًا- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.
-عاشرًا- الإعفاء من المصروفات المدرسية.

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