نتيجة كشف المجالس الطبية للحصول على سيارات المعاقين

كشف المجالس الطبية من أهم الخطوات التي يتبعها المعاقين للحصول على كافة الخدمات التي توفرها كارت الخدمات المتكاملة ومنها الحصول على سيارات المعاقين، ووفرت وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي رابط للحصول على سيارات المعاقين إلكترونيا، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

نتيجة كشف المجالس الطبية

يستطيع ذوي الهمم الذي خضعوا لـ كشف المجالس الطبية الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة موقع المجالس الطبية أو الضغط على الرابط التالي http://car.smcegy.com/Invst.aspx

ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما، لتظهر نتيجة كشف المجالس الطبية.

ويستطيع المرفوضين من كشف المجالس الطبية التظلم إعادة المناظرات من اللجان السابقة، يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

حجز سيارات المعاقين

ليتمكن المنتفعون من كارت الخدمات المتكاملة من حجز سيارات المعاقين عليهم الخضوع لـ كشف المجالس الطبية وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وعليهم اتباع الخطوات التالية:

للتمكن من حجز سيارات المعاقين لابد من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، ثم يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي وهو كشف المجالس الطبية بتسجيل البيانات الشخصية وهي « الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون»، ثم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – امراض دم – أمراض قلب...... )، اذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

و كشف المجالس الطبية هو واحد من ثلاث أماكن يتم توفيرها للمعاقين حيث يمكنه الخضوع للكشف الطبي في الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج)، وعليه اختيار تاريخ الكشف الطبي، واختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).