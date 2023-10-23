الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للمعاقين

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من الموضوعات التي تشهد الكثير من البحث من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسرت لهم الدولة هذه البطاقة للحصول على عدد من الخدمات الميسرة المناسبة لحالتهم الخاصة دون تكبد العناء.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وهي القائمة على هذا المشروع ان تستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي اضغط هنا.

بعد الدخول على الصفحة اكتب رقمك القومي واضغط على كلمة بحث كي تظهر النتيجة 

الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يجب إجراء كشف طبي لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها وبناء عليه يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة وفقًا لدرجة الاعاقة ويمكن الاستعلام عن تفاصيل الكشف الطبي الذي تم حجزه لاستخراج البطاقة يمكن الدخول هذا الرابط هنا.

بعد كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تظهر نتيجة التقديم بالتاريخ والوقت المحدد لإجراء الكشف الطبي مع ضرورة الالتزام بهذه المواعيد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات تعديل موعد والاستعلام عن الكارت

متوفر هنا| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي أو بالاسم 2023

او يمكن أن تظهر نتيجة بحثك (غير مستوفي الأوراق) في هذه الحالة يجب تجهيز الشائعات التي طلبتها اللجنة واعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

وفي حالة ظهرت رسالة توضح أنه تم الكشف في هذه الحالة يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

أما إذا ظهرت رسائل (إعادة عرض أو مرتجع إلى اللجنة) في هذه الحالة  يجب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

والرسائل الأهم هي (تم تحويل الطلب للتضامن) والتي تعني أن التقارير الطبية الخاصة بك تم إرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لذلك يجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. 

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة 

للتيسير على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يسرت وزارة التضامن الاجتماعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بعدة ألوان  بحيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، وعلى هذا المنوال تم تحديد اللون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، أما اللون الأخضر للإعاقات المتوسطة واللون الأورجوانى للإعاقات البسيطة.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

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رابط شغال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات

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