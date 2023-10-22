رابط شغال.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

ننشر لكم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، المخصص لذوي الهمم؛ من أجل الحصول على حقه القانوني.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، عن طريق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome

الخطوة الثانية: الضغظ على أيقونة استعلام طلبات.

الخطوة الثالثة: اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال “الرقم القومي” للفرد المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة «بحث»

الخطوة الخامسة: يظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالتفصيل.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الإطار أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي كالآتي:

-من المستحقين: مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

-من المستحقين: ضمور العضلات وذوي القزامة.

-من المستحقين: الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

-من المستحقين: اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

-من المستحقين: صغر أو كبر حجم الرأس.

-من المستحقين: الإعاقات السمعية.

-من المستحقين: طيف التوحد.

-من المستحقين: الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

-من المستحقين: فقد السمع التام.

-من المستحقين: درجة فقد السمع 55 ديسبل.

-من المستحقين: قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

-من المستحقين: مريض الهيموفيليا.

-من المستحقين: الشلل الدماغي.

-من المستحقين: درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

-من المستحقين: ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

-من المستحقين: أمراض الدم المزمنة.

-من المستحقين: اضطراب فرط الحركة، الجذام.

-من المستحقين: تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

-من المستحقين: البتر متعدد الأطراف.

-من المستحقين: متلازمة داون.

-من المستحقين: فقد البصر التام.

-من المستحقين: اضطراب طيف التوحد.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا الإطار، نقدم لكم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وهي كالآتي:

-3 صور شخصية حديثة.

-2 صورة بطاقة شخصية حديثة.

-صورة المؤهل، بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه.

-صورة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.

-أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار والمستندات المطلوبة.

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