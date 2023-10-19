الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات تعديل موعد والاستعلام عن الكارت

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عن رابط  تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وكذلك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

أولا: الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية

افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى موقع وزارة الصحة المصرية على الويب. يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: https://www.mohp.gov.eg/

ثانيا: الضغط على أيقونة "بطاقة الخدمات المتكاملة"

ابحث عن أيقونة "بطاقة الخدمات المتكاملة" من القائمة الرئيسية. يمكنك العثور على هذه الأيقونة في الجزء العلوي من الصفحة.

ثالثا: الضغط على أيقونة "حجز موعد"

اضغط على أيقونة "حجز موعد" لمتابعة عملية تعديل الموعد.

رابعا: إدخال الرقم القومي وكلمة المرور

أدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك للتسجيل في النظام.

خامسا: اختيار الموعد المراد تعديله

ابحث عن الموعد الذي تريد تعديله من القائمة.

سادسا: الضغط على أيقونة "تعديل"

اضغط على أيقونة "تعديل" لبدء عملية تعديل الموعد.

سابعا: اختيار الموعد الجديد

حدد الموعد الجديد الذي تريده من القائمة.                                                

ثامنا: الضغط على أيقونة "تأكيد"

اضغط على أيقونة "تأكيد" لحفظ التغييرات.

بمجرد تعديل الموعد بنجاح، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا بتأكيد التغيير.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

22 حالة يمكنها استخراجها.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي فقط

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر "بحث".

ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية:

البيانات الأساسية: إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.

غير مستوفي الأوراق: إذا كان الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

تم الكشف: إذا تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.

إعادة العرض: إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

مرتج للجنة: إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي: إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وإذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل في الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكنك التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 16439.

بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة الصحة المصرية

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح