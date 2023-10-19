بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات تعديل موعد والاستعلام عن الكارت

يبحث المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عن رابط تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة وكذلك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

أولا: الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية

افتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى موقع وزارة الصحة المصرية على الويب. يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: https://www.mohp.gov.eg/

ثانيا: الضغط على أيقونة "بطاقة الخدمات المتكاملة"

ابحث عن أيقونة "بطاقة الخدمات المتكاملة" من القائمة الرئيسية. يمكنك العثور على هذه الأيقونة في الجزء العلوي من الصفحة.

ثالثا: الضغط على أيقونة "حجز موعد"

اضغط على أيقونة "حجز موعد" لمتابعة عملية تعديل الموعد.

رابعا: إدخال الرقم القومي وكلمة المرور

أدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك للتسجيل في النظام.

خامسا: اختيار الموعد المراد تعديله

ابحث عن الموعد الذي تريد تعديله من القائمة.

سادسا: الضغط على أيقونة "تعديل"

اضغط على أيقونة "تعديل" لبدء عملية تعديل الموعد.

سابعا: اختيار الموعد الجديد

حدد الموعد الجديد الذي تريده من القائمة.

ثامنا: الضغط على أيقونة "تأكيد"

اضغط على أيقونة "تأكيد" لحفظ التغييرات.

بمجرد تعديل الموعد بنجاح، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا بتأكيد التغيير.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر "بحث".

ستظهر لك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية:

البيانات الأساسية: إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.

غير مستوفي الأوراق: إذا كان الطلب غير مستوفي بعض الأوراق المطلوبة.

تم الكشف: إذا تم الكشف الطبي على صاحب الطلب.

إعادة العرض: إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة الطبية.

مرتج للجنة: إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه مرة أخرى.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي: إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وإذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل في الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكنك التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 16439.