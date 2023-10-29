الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وشروط الحصول عليها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى وزارة الصحة  إلى حصول أكبر قدر من ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذا تم فتح المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بنفس الخطوات التي حددتها وزارة الصحة  للحصول عليها، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية. 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، فانتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على الرابط التالي من هنا.

أدخل رقمك القومي، انقر فوق "بحث"، عند إتمام عملية الاستعلام، ستظهر لك حالة طلبك، بما في ذلك: البيانات الأساسيى، أو غير مستوفي الأوراق، تم الكشف، إعادة العرض، مرتج للجنة.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، وحدد موقع الوزارة كيف يتصرف ذوي الهمم في كل حالة من الحالات السابقة. 

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

يشترط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية، أن يكون مصري الجنسية، أن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا، أن يكون حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي التخصصي المعتمد من وزارة الصحة يثبت إصابته بإعاقة تمنعه من أداء الأنشطة الحياتية اليومية، أن تكون الإعاقة من ضمن الإعاقات التي تشملها بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تتمثل في:

  • الإعاقة البصرية: فقدان البصر التام، أو ضعف البصر الشديد.
  • الإعاقة السمعية: فقدان السمع التام، أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقة الحركية: الشلل الدماغي، والشلل الرباعي، والشلل الجزئي، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، والقزامة.
  • الإعاقة الذهنية: التوحد، ومتلازمة داون، واضطراب طيف التوحد، وضعف الذكاء الشديد.
  • الإعاقة النفسية: الاضطرابات النفسية المزمنة، والاضطرابات السلوكية، والاضطرابات العقلية.
  • الإعاقة الجسدية: إصابات الحبل الشوكي، والإصابات الدماغية، والإصابات العصبية، والإصابات العضلية، وإصابات الأطراف.

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

ملء نموذج طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في:

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • تقرير طبي من المجلس الطبي التخصصي المعتمد من وزارة الصحة المصرية.
  • صورة شهادة الميلاد.
  • صورة شخصية حديثة.
  • دفع الرسوم المقررة.
  • التوجه إلى مقر مكتب التأهيل المهني التابع لمحافظة المتقدم لإجراء الكشف الطبي.
  • انتظار الموافقة على الطلب من قبل اللجنة المختصة.
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لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

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لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

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