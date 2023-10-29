الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة توفر لذوي الهمم الكثير من الخدمات وجاء تديشنها في عام 2017 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى رعاية كبيرة بذوي الهمم. 

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط، ويستطيع ذوي الهمم إجراء استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الذي تم تخصيصه لذلك، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://www.moss.gov.eg
  • اختيار خدمات ذوي القدرات الخاصة
  • اختيار الاستعلام عن الطلبات
  • إدخال الرقم القومي في خانة "الرقم القومي"
  • النقر على زر "بحث"
  • سيتم عرض حالة الطلب، سواء كان "قيد الفحص" أو "تم الرفض" أو "تم القبول".
  • في حالة قبول الطلب، سيتم عرض رقم بطاقة الخدمات المتكاملة وتاريخ إصدارها.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين والمستحقين له

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 وكيفية تفسير النتائج

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة ب 3 ألوان  بناءً على درجة الإعاقة، حيث يشير اللون الأزرق إلى الإعاقة الشديدة، واللون الأخضر إلى الإعاقة المتوسطة، واللون الأرجواني إلى الإعاقة البسيطة، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتمنح البطاقة لحاملها العديد من المزايا، منها، الحق في الدمج في المدارس والجامعات بنسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب، الحق في التعيين بنسبة 5% من إجمالي عدد العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

الحق في الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، الحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، الكشف المجاني في المستشفيات، الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، دخول مجانًا في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

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كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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