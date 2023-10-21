لينك بوابة الوظائف الحكومية 2023.. من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.وذلك بالدخول عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

لينك بوابة الوظائف الحكومية 2023 وشروط التقديم

لينك بوابة الوظائف الحكومية 2023

تقوم بوابة الوظائف الحكومية بعرض عدد كبير من الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع أصحاب المؤهلات والمتوسطة وفوق المتوسطة والعليا فى العديد من المجالات وذلك من خلال الدخول على اللينك الخاص بها من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

بوابة الوظائف الحكومية استعلام

يمكن الاستعلام عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتتمثل الخطوات في الآتي:

1 - التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

2 - الضغط على زر وظائف.

3 - التعرف على جميع التفاصيل التي تخص الوظائف المتاحة والشاغرة.

4 - مطالعة كل التفاصيل التي تتعلق بالإعلانات الخاصة بالوظائف.

5 - في حالة رؤية الإعلان عن الوظيفة المناسبة يمكن قراءة كل الشروط والاطلاع عليها.

6 - ومن ثم يتم تسجيل البيانات، والضغط فوق زر تقديم الآن.

شروط تقديم وظائف الحكومة

تعرف على مجموعة الشروط للتقديم على وظائف الحكومة المصرية في السطور التالية:

1 - يجب أن تكون كافة الشروط الوظيفية منطبقة على المتقدم.

2 - توفير المستندات المطلوبة التوظيف.

3 - يجب ألا يكون عمر المتقدم أكثر من خمسة وثلاثين سنة.

4 - لا بد وأن يكون مقدم طلب التوظيف قد أتم خدمته العسكرية.

5 - يجب أن يكون الشخص المتقدم من بين خريجي الجامعات في مصر.

6 - يكون المتقدم بالطلب مشهود له بحسن سيره وسلوكه.

رابط استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023 الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة:

لعمل استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2023 الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرجى اتباع الخطوات التالية .

يجب اولًا تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية منهذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

الضغط على أيقونة “استعلام”.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم ، وكود التقديم على الوظيفة للاستعلام.

الضغط على “بحث” حتى تظهر مواعيد الاختبارات للوظيفة المقدم عليها.

يجب اختيار موعد الاختبار المحدد لك، والضغط على “تم” للتحقق من موعد الاختبار.