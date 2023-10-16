وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصعيد: تعرف على الشروط وموعد التقديم

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بهيئة تنمية الصعيد فى مناصب: مدير إدارة المركبات، مديرإدارة النظم والتطبيقات والدعم الفنى، مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، مديرإدارة شؤون المقر، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، مدير إدارة الحسابات والموازنة، مدير إدارة التعاقدات، مدير إدارة متابعة وتسجيل الأصول.

شروط شغل الوظائف

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية لا تقل عن 16 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

موعد تقديم الطلبات

يستمر تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 16 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر 2023، وترسل الطلبات والمستندات المطلوبة باليد إلى المقر الرئيسي لهيئة تنمية الصعيد 44 ش أبو بكر الصديق - مصر الجديدة، وترفق بالمستندات الآتية:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى لدولة موضح فيه ( الإسم رباعى - المؤهل العلمى وتاريخه والمؤهلات الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش.

- الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها –المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء لأخر سنتين على أن يكون بمرتبة ممتازعلى أن تذكر الجزاءات إن وجدت ( القرار وتاريخه – سبب الجزاء) على أن يشتمل بيـان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع صحتها على مسئولية الجهة الإدارية.

- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات السابقة على مدار حياته الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الإدارية.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة من الجهتين.

- الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

- الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها والغرض منها.

- أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان.

- بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديدوالابتكارمدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.