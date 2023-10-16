الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصعيد: تعرف على الشروط وموعد التقديم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بهيئة تنمية الصعيد فى مناصب: مدير إدارة المركبات، مديرإدارة النظم والتطبيقات والدعم الفنى، مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، مديرإدارة شؤون المقر، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، مدير إدارة الحسابات والموازنة، مدير إدارة التعاقدات، مدير إدارة متابعة وتسجيل الأصول.

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة وظائف الحجر الزراعي

شروط شغل الوظائف

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية لا تقل عن 16 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل. 

txt

التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام للمتقدمين فى مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الرى

موعد تقديم الطلبات 

يستمر تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 16 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر 2023، وترسل الطلبات والمستندات المطلوبة باليد إلى المقر الرئيسي لهيئة تنمية الصعيد 44 ش أبو بكر الصديق - مصر الجديدة، وترفق بالمستندات الآتية:

بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى لدولة موضح فيه ( الإسم رباعى - المؤهل العلمى وتاريخه والمؤهلات الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش.

- الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها –المجموعة النوعية – تقارير كفاية الأداء لأخر سنتين على أن يكون بمرتبة ممتازعلى أن تذكر الجزاءات إن وجدت ( القرار وتاريخه – سبب الجزاء) على أن يشتمل بيـان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع صحتها على مسئولية الجهة الإدارية.
- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات السابقة على مدار حياته الوظيفية معتمد ومختوم من الجهة الإدارية.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية معتمدة ومختومة من الجهتين.
- الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.
- الأجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها والغرض منها.
- أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان.
- بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة:
بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص والقدرة على التجديدوالابتكارمدعمًا بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

التنظيم والإدارة وظائف شاغرة بوابة الوظائف الحكومية هيئة تنمية الصعيد وظائف قيادية

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

الإحصاء: 183 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب