الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام للمتقدمين فى مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الرى

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني).

رابط الاستعلام عن وظيفة مهندس بوزارة الري

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان الإليكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات في الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، والذي يتم فيه الامتحان إلكترونيًا بشكل كامل دون أدنى تدخل بشري، وذلك في إطار حرص الجهاز على ضمان معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

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التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام للمتقدمين فى مسابقات توظيف بـ3 هيئات تابعة للنقل

ومن المقرر أن يخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

مسابقة 30 ألف معلم.. "التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكترونى

من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ باب الاستعلام الامتحان الإلكتروني مهندس بوزارة الموارد المائية والري

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