الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسابقة 30 ألف معلم.. "التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
 

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التنظيم والإدارة: استمرار امتحانات لتقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد 5 أكتوبر

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
 

إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 

ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، بضرورة الالتزام بإحضار أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

رئيس الوزراء يوجه "التنظيم والإدارة" ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم

اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 

واستأنف جهاز التنظيم والإدارة اعتبارا من الأحد الماضى ولمدة أسبوعين، اختبارات المتقدمين من آخر 5 محافظات وهي: أسوان، قنا، الفيوم، سوهاج، المنوفية بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بالقاهرة.

وانتهي الجهاز من تقييم المتقدمين لاختبارات معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى 22 محافظة، وذلك على النحو التالى: القاهرة، الجيزة، السويس، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، شمال سيناء، بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، الإسماعيلية، الغربية، الوادى الجديد، البحيرة، بنى سويف، كفر الشيخ، الشرقية، أسيوط، المنيا، دمياط، الاسكندرية، الأقصر.
 

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد نفذ النسخة الثانية من مسابقة ال30 الف معلم مساعد للعام 2023، والتى شملت وظيفة معلم مساعد على مستوى محافظات الجمهورية، لسد العجز في التخصصات المطلوبة في وظائف معلمين وفق توجيهات القيادة السياسية حيث من المقرر تنظيم المسابقة لمدة 5 سنوات. 

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