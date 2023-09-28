الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: استمرار امتحانات لتقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد 5 أكتوبر

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن استمرار أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، الذي تم إقراره إجازة رسمية بدلًا من يوم الجمعة الموافق 6 بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وذلك في تنويه للمتقدمين للامتحانات في إطار مسابقة شغل وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم 2023.

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وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ إن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفاء لشغل الوظيفة العامة.
 

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وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، وبدأ الجهاز بالفعل في إجراء الاختبارات في الأول من أغسطس وتستمر إلى 21 أكتوبر القادم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 الجدير بالذكر، أن هذه المسابقة هي الدفعة الثانية من إجمالي 5 دفعات لشغل وظائف 150 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع 30 ألف وظيفة معلم مساعد كل عام، وكان الجهاز قد انتهى من مسابقة الدفعة الأولى العام الماضي.

من ناحية أخرى، كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد استقبل السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بدولة ناميبيا والوفد المرافق له، في إطار بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، وذلك بمناسبة زيارته لمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا، وتناول سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ استراتجيات التنمية وأجندة إفريقيا 2063.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها، موضحًا الدعم الكبير الذي تحظى به تلك الجهود من القيادة السياسية.

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