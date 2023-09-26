"التنظيم والإدارة" يبدأ تلقى طلبات التقديم فى وظائف قيادية بـ"التعليم العالى"

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بوزارة التعليم العالى، فى تخصصات أمين كلية الزراعة، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة كفر الشيخ.



موعد التقديم للوظائف الشاغرة

يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة خلال الفترة بين يومى 25/9 حتى يوم 24/10/ 2023، وتقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس الجامعة وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ (شارع الجيش طريق طنطا مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.



المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية:

1- بيان حالة وظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به:

• ( تاريخ الميلاد- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - تقارير وبيانات كفاية الأداء عن ثلاث سنوات الأخيرة - الخبرات النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم

• - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير- الجزاءات إن وجدت - بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها. بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

• 2- إفادة قانونية معتمدة من جهة العمل بعدم الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

• 3- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6 – عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

• 4- التاريخ الوظيفي - بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

- سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها.

- نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة

5- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات (طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 ) تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و8 نسخ.