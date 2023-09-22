الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم بإخطار الموظفين المنتقلين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية،- عبر إرسال رسائل نصية- بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 24 أكتوبر المقبل ، حتى يتسنى بدء تخصيص الوحدات لهم.

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بتنفيذ تكليفات اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.

الحوافز قررتها الحكومة للموظفين

من الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية.
وأتاح الجهاز خدمة الاستعلام والاستفسار على نفس التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين وسوف يتم التواصل معهم من خلال الرابط التالي https://ncmove.caoa.gov.eg .

التنظيم والإدارة يواصل إخطار موظفي المرحلة الأولى

كان قد واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة، ثم استلام وحداتهم السكنية، حيث بدأ الجهاز الإرسال للموظفين الذين يتبقى لهم أقل من ٧ سنوات على سن المعاش، وأيضًا الموظفين بالدرجات القيادية، ومن المقرر قيامهم بالدفع والاستلام بدءًا من ١٦ أغسطس الجاري.

التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ العاصمة الإدارية بنك التعمير والإسكان وحدات سكنية

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