رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وفدا من ناميبيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بدولة ناميبيا والوفد المرافق له، في إطار بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بمناسبة زيارته لمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، وتناول سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ استراتيجيات التنمية وأجندة إفريقيا 2063.

العلاقات التاريخية بين البلدين



ورحب رئيس التنظيم والإدارة بالسفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، والوفد المرافق له، مثمنا زيارته الكريمة ومؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعم الدولة لحركات التحرر الوطني ومساندة نامبيا حتى نالت استقلالها في عام ،١٩٩٠ لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعي الجانبين على تعميق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.



رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وتيسير الحصول عليها ، موضحًا الدعم الكبير الذي تحظي به تلك الجهود من القيادة السياسية.

بناء وتنمية قدرات الموظفين



كما استعرض رئيس الجهاز أيضا عملية انتقال الوزارات والمؤسسات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بالوحدات الإدارية المنتقلة والخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.

ومن جانبه، أشار السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي إلى العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بمصر، معربا عن تقديرهم البالغ لدور مصر في دعم كفاح شعب ناميبيا من اجل الاستقلال، وأكد على اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وبحث سبل الافادة من الخبرة المصرية في مجال الإصلاح الإداري بشكل عام، ورفع كفاءة العاملين في مجال الخدمة المدنية، ومنظومة المسابقات المركزية، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل خاص.



وعلى هامش الزيارة، قام الوفد الناميبي بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي صنفته الآلية الأفريقية كأفضل الممارسات في القارة، كما زار أيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد السفير جوزيفات مبوتي بالتطور الكبير الذي لمسه خلال جولته و الوفد المرافق بالحي الحكومي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به من الدول الأفريقية الأخرى.

وضم الوفد بجانب السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، كلاً من الدكتور ألفونز ويتبين مدير اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسيد نيد كريستوفر سيبيا، مدير لجنة التخطيط الوطنية، نائب مدير لجنة التخطيط الوطنية، والسيد أسترو كاتاما كابوكو، كبير محللي السياسات في اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسيدة إيرينيلومبا سيماتا، القائمة بالأعمال في سفارة ناميبيا بالقاهرة ، كما حضر اللقاء السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء بجمهورية مصر العربية.

وفي ختام المقابلة أهدى الدكتور صالح الشيخ درع الجهاز إلى السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي تقديرا لزيارته الكريمة والعلاقات المتميزة بين الجانبين.