"التنظيم والإدارة": اعتماد حركة تنقلات العاملين بالدولة في 138 جهة

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حركة تنقلات بين صفوف العاملين بالدولة شملت 138 جهة منذ بداية العام المالى الحالى 2023/2024 على مدار شهرى يوليو وأغسطس وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية التى تأتى فى محاولة لتقليل الاغتراب ولم شمل الأسرة وكذلك سد العجز فى بعض التخصصات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وعلى مستوى الجمهورية، بناء على موافقة الموظف.

قرارات نقل العاملين بالدولة

ووفق تقرير، حصلت عليه "الدستور" شملت قرارات النقل العاملين فى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية، الطيران المدنى، الموارد المائية والرى، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مصلحة الرى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الأزهر الشريف، هيئة الإسعاف المصرية، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، هيئة المجتمعات العمرانية، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مصلحة الجمارك.

قرارات نقل الموظفين في دواوين المحافظات

كما شملت قرارات النقل العاملين بدواوين عموم عدد من المحافظات وهى: الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الدقهلية، المنوفية، مطروح، سوهاج، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، مديرية الزراعة بالغربية، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مديرية الزراعة بالفيوم، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بالأقصر، مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، مديرية اشئون الصحية بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بدمياط، مديرية الزراعة بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية الطرق والنقل بالشرقية، مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، مديرية التربية والتعليم بقنا،