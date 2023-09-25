الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة": اعتماد حركة تنقلات العاملين بالدولة في 138 جهة

د.صالح الشيخ
د.صالح الشيخ

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حركة تنقلات بين صفوف العاملين بالدولة شملت 138 جهة منذ بداية العام المالى الحالى 2023/2024 على مدار شهرى يوليو وأغسطس وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية التى تأتى فى محاولة لتقليل الاغتراب ولم شمل الأسرة وكذلك سد العجز فى بعض التخصصات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وعلى مستوى الجمهورية، بناء على موافقة الموظف.

txt

يوم عمل من المنزل لموظفى جهاز التنظيم والإدارة

قرارات نقل العاملين بالدولة

ووفق تقرير، حصلت عليه "الدستور" شملت قرارات النقل العاملين فى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  التعليم العالى والبحث العلمى، المالية، الطيران المدنى، الموارد المائية والرى، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مصلحة الرى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الأزهر الشريف، هيئة الإسعاف المصرية، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، هيئة المجتمعات العمرانية، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مصلحة الجمارك.

"التنظيم والإدارة" يخطر الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدفع جدية الحجز

قرارات نقل الموظفين في دواوين المحافظات

كما شملت قرارات النقل العاملين بدواوين عموم عدد من المحافظات وهى: الإسكندرية، البحيرة، القاهرة، الدقهلية، المنوفية، مطروح، سوهاج، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط، مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، مديرية الزراعة بالغربية، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مديرية الزراعة بالفيوم، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بالأقصر، مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، مديرية اشئون الصحية بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بدمياط، مديرية الزراعة بالمنوفية، مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية الطرق والنقل بالشرقية، مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، مديرية التربية والتعليم بقنا،

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حركة تنقلات قرارات نقل التنظيم والإدارة دواوين المحافظات وزارات

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى