موعد تقديم مسابقة الـ30 ألف معلم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

ترتفع معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2024 عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طرح مسابقة 30 ألف معلم الجديدة للعام الثالث.

موعد تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2024

في التقرير التالي تستعرض “الدستور” موعد تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2024، وذلك وفق ما تم إعلانه ورابط الوصول إلى نتيجة المسابقة للعام الأول والتي ظهرت منذ أسابيع.

وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي سيتم الإعلان عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم للعام الثالث في يناير 2024 ويكون التقديم في نفس الشهر ومن خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموجود من هنا.

ويكون التقديم بتسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات ورفعها بالألوان وبصيغة jpg فقط، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024

صورة من الرقم القومي وجه أول ووجه ثاني ويجب أن تكون سارية.

صورة شخصية للمتقدم.

موقف المواطن المتقدم للمسابقة من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

صحيفة حالة جنائية تكون سارية وتكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهادة من التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال إيداع بنكي لمبلغ حوالي 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رقم حساب الجهاز وهو (9/450/781200)، وذلك كرسوم لشغل الوظائف الحكومية، من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

يمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني والتي كان التقديم فيها في بداية العام الجاري من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية الموجود هنا.

بعد فتح الرابط اضغط على استعلام ثم اكتب رقم البطاقة الشخصية ورقم التقديم واضغط على استعلام كي تظهر النتيجة.

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مسابقة 30 الف معلم للعام الأول

في وقت أكتوبر الجاري وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للعام الأول؛ وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، ويكون التوزيع وفقًا للخريطة الجغرافية للتقديم بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.