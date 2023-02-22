الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 ورابط التقديم الإلكتروني

زاد البحث عن الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 مع استعداد المعلمين الراغبين في التقديم للمسابقة في تجهيز أوراقهم من أجل التقديم الذي يبدأ غدا الخميس 23 فبراير.

الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023

نوضح لكم في السطور التالية الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 وآخر موعد للتقديم والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين.

تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 الف معلم التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الآتي

- صورة شخصية للمتقدم.

- صورة الرقم القومي وجه أول سارية.

- صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 24 جنيها فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رقم حساب الجهاز وهو 9/450/781200 كرسوم لشغل الوظائف الحكومية، من خلال بنوك البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

مع ضرورة التأكد من رفع المرفقات بالألوان وبصيغة jpg فقط.

وألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، مع التأكد من المرفقات قبل تحميلها و في حالة عدم مطابقتها للشروط و المستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

ويجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

موعد فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

مع فتح باب التقديم لمسابقة 30 الف معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بجميع محافظات الجمهورية تعاقد، والذي يبدأ من غدًا الخميس 23 فبراير ويستمر حتى 9 مارس 2023.

يكون التقديم من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية والدخول عليه من هنا.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم