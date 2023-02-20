الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد في مسابقة رياض الأطفال وتخصص معلم فصل، وبلغ إجمالي المقبولين في تعليم القليوبية 1465 معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

وقالت المحافظة، في بيان الاثنين، إن كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية بلغ إجمالي المقبولين فيها 1465 معلم مساعد رياض الاطفال ومعلم فصل وسيجري اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء التعاقدات الخاصة بهم وتسليمهم العمل.

وأصدرت مديرية تعليم القليوبية بيانًا بمواعيد حضور المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد وفق كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ال معلم بالقليوبية كالتالي:

واوضحت المحافظة أن كشوف اسماء المقبولين في مسابقة 30 الف معلم في محافظة القليوبية جاءت كالتالي: 

 

وفى سياق متصل شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة والذي وقعه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير جاريث بايلى السفير البريطاني في القاهرة، والسيد إيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات المعنيه.
وأكد سوسه أن مشاركته في فعاليات إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  تعكس مدى اهتمام جامعة بنها ببرامجها الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار سوسه الى ان الجامعة تعمل دائما على  تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتحديث البرامج التدريبية والتي تؤهل الخريج لسوق العمل والتدريب علي المشروعات الإنتاجية الصغيرة واستثمار أفكارهم ومهاراتهم لإنجاز مشروعاتهم.

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