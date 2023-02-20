رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم فصل

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية بعد أن ظهرت نتيجة المرحلة الأولى التي بدأت في 2022، ويتسلم المعلمون وظائفهم خلال الأسبوع الجاري.

مسابقة 30 ألف معلم 2023 المرحلة الثانية

وتأتى مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 150 ألف معلم في إطار سد احتياجات الوزارة وتم تقسميها على 5 مراحل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2023.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتياجها لـ 30 ألف معلم في إطار استراتجية تعيين 150 ألف معلم، وتتعاقد في المرحلة الثانية والحالية للتعاقد مع 30 ألف معلم كمساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث بجميع محافظات الجمهورية.

ويستطيع المعلمون الراغبون في تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية بدءًا من 23 فبراير الجاري للاشتراك في مسابفة 30 ألف معلم المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 9 مارس ، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم، ومنها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

إضافة إلى أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية" تعليم أساسي/ ابتدائى / معلم فصل"، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي، وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

ويقوم المعلمون بسداد مبلغ وقدره 24 جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بفروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.