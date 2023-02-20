«الدستور» تنشر أسماء المرشحين للتعيين فى التربية والتعليم بالإسماعيلية

بدأت مديرية التربية والتعليم الإسماعيلية بقيادة الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم في بحث الاستعدادات الخاصة لإجراءت تعيين المرشحين من المعلمين من خلال مسابقه الـ٣٠ ألف معلم.

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وعبدالمنعم محمد مدير التعليم الابتدائي، ونصرة أمين مدير إدارة التنسيق وأيناس أحمد موجة عام رياض الأطفال، لمناقشة الخطوات والإجراءات وفق التعليمات الواردة مو الوزارة بهذا الشأن.

المرشحون من المعلمين

المرشحون من المعلمين

وأكد الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة، أن جميع الإجراءات تتم من خلال الوزارة فيما يخص توزيع المعلمين على الإدارات التعليمية المختلفة؛ تحقيقا لمبدء الشفافية بين الجميع، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التدريب فور الوصول من الوزارة وإبلاغ المعلمين المرشحين للوظائف سواء رياض الأطفال أو معلمي الفصل حتى يتسنى لهم المشاركة في التدريبات.

وعلى الجانب الآخر شارك طلبة وطالبات مدرسة الإعلام المتميزة للغات بإدارة شمال الإسماعيلية، في فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث غرس الطلاب اليوم الخميس، عددًا من الأشجار في المساحة المخصصة للحدائق بالمدرسة، وذلك بحضور القيادات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وشهدت المبادرة تفاعلًا من الطلاب لزراعة الشتلات، وكذلك الحرص على الاستماع لمعلومات عن الزراعة والمواقيت المناسبة للزراعة والري من خلال المسئول الزراعي بالمدرسة وفريق عمل الجهاز.

وقام جهاز التطوير والتجميل تحت إشراف م. تغريد أبوالسعود بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لاختيار عدد من المدارس بكل إدارة تعليمية، لزراعة الأشجار المثمرة بمشاركة طلبة وطالبات المدارس والتوعية بأهمية البيئة والأشجار والجهود التي تبذلها الدولة نحو مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة.

تأتي تلك المشاركة في إطار المشاركات المجتمعية لكل القطاعات والجهات والأفراد في فعاليات مبادرة "١٠٠ مليون شجرة"، والتي تقوم محافظة الإسماعيلية بتفعيلها عقب استلام نصيب المحافظة من الشتلات والبالغ عددها ٢٠٠ ألف شتلة.