موعد الفرصة الثانية للمعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات 30 ألف معلم

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب، للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن إعادة الفرصة الثانية لهؤلاء المعلمين، سيكون بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد لعام 2022.

تسكين 16 ألف معلم

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه جار تسكين 16 ألف معلم بمسابقة الـ30 ألف معلم المرحلة الأولى، استوفوا الشروط واجتازوا جميع اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجميع التدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

وتحرص الوزارة على تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الجهة المعنية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، انها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة،

واعلنت وزارة التربية والتعليم، اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".