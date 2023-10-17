تعليمات جديدة بشأن مسابقة 30 ألف معلم.. نتيجة الاختبارات والالتماسات أبرزها

أثارت نتائج مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم حالة من الجدل مؤخرًا، على خلفية اعتماد مديريات التعليم قائمة بالناجحين تضم 16 ألف شخص فقط من المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم مساعد.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالاسم والرقم القومى

بدأ الإعلان عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم مساعد قبل أسبوعين وتحديدًا يوم 5 أكتوبر الجارى، حينما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان نتائج مسابقة 30 ألف معلم 2023، ليقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تباعًا بالإعلان عن نتائج اختبارات المتقدمين من 17 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح والوادى الجديد، ومن المقرر إعلان نتائج باقى المحافظات تباعًا بنهاية الشهر الجارى.



التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد

ويتيح التنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكترونى عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا، مع فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين من اليوم التالى لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.



مسابقة جديدة للمعلمين 2024



ومن المقرر أن يتواصل تنظيم مسابقة 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات خلال الفترة بين عامى 2022 و2026 ليصل إجمالى العدد المتعاقد معه من المعلمين 150 ألف معلم فى مختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية لسد العجز المتفاقم في أعداد المعلمين خاصة مع إحالة شريحة كبيرة منهم للتقاعد لبلوغ السن القانونية وارتفاع عدد التلاميذ المطرد نظرًا للزيادة السكانية.



تجرى المسابقة بشكل مميكن دون تدخل بشرى، ويشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التى حظرت إجراء أى تعيينات فى الجهات الحكومية دون مسابقة مركزية مميكنة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.