الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: إجراءات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" تتم وفقا للقانون ومنح محاولة أخرى لهذه الفئة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

في إطار ما تم تداوله بشأن "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الأولى"، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

الوزارة أجرت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية.. والتنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

كما حرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

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بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

كما توضح الوزارة أنها بصدد البدء في اجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وتناشد الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

مسابقة ٣٠ ألف معلم وزارة التربية والتعليم الدولة المصرية قانون التعليم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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